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Gündem Nevşin Mengü'den gözleri faltaşı gibi açacak "İyi Parti" iddiası! Yok artık
Gündem

Nevşin Mengü'den gözleri faltaşı gibi açacak "İyi Parti" iddiası! Yok artık

CHP, İyi Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti'nin oluşturduğu ve Millet İttifakı'na dönüşen Altılı Masa, dün 12. kez toplanırken, toplantı sonrasında yaşananları değerlendiren gazeteci Nevşin Mengü, bomba bir iddiayı ortaya attı.

Yeniakit Publisher
2023-03-03 10:39:00 -
Nevşin Mengü'den gözleri faltaşı gibi açacak "İyi Parti" iddiası! Yok artık

CHP, İyi Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti'nin oluşturduğu ve Millet İttifakı'na dönüşen Altılı Masa, dün 12'nci kez toplandı.

Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için bir araya gelen Millet İttifakı toplantısı sonrasında yaşananları değerlendiren gazeteci Nevşin Mengü, İyi Parti'de "masadan kalkma" seçeneğinin konuşulduğunu iddia etti.

Mengü, "Anlaşılan CHP İYİP'in blöf yaptığını düşünüyor. İYİP'in ağır toplarının bir kısmı ise masadan kalkmanın doğru karar olduğu konusunda ısrarcı" diye ifade etti.

 
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