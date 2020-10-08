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Medya Nevşin Mengü, 'erken seçim'le heyecana kapıldı
Medya

Nevşin Mengü, 'erken seçim'le heyecana kapıldı

Sözde gazeteci devlet düşmanı Nevşin Mengü, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve DEVA Partisi lideri Ali Babacan'ın görüşmesinin ardından gaza gelerek sosyal medya hesabından 'erken seçim' paylaşımında bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-10-08 17:49:00 -
Nevşin Mengü, 'erken seçim'le heyecana kapıldı

Gazetecilik kisvesiyle Müslümanlara ve devlete olan düşmanlığını her fırsatta dile getiren ve açıklamalarıyla tepkilerin hedefi olan Nevşin Mengü şimdi de ‘erken seçim’ söylemiyle ‘muhaliflik oyunu’ oynadı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi lideri Ali Babacan'ı DEVA Partisi Genel Merkezi'nde ziyaret etti. İki lider toplantının ardından ortak basın toplantısı düzenleyerek gündeme dair açıklamalarda bulundu.

‘Erdoğan düşmanlığında’ buluşan ve ittifak sinyallerinin verildiği Kılıçdaroğlu ve Babacan’ın hükümete dair eleştirileri üzerinden Nevşin Mengü, sosyal medya hesabından laf ebeliği yaptı.

Nevşin Mengü'den 'erken seçim' paylaşımı

Kılıçdaroğlu ve Babacan’ın açıklamalarının yer aldığı haberi paylaşan Mengü, ‘Erken seçim olsa sizce iktidar değişir mi?’ paylaşımında bulundu.

Yapılan açıklamalarla ‘erken seçim' gazına gelen İslam ve devlet düşmanı öte yandan eşcinsel sapıklığın savunucusu Nevşin Mengü’yü heyecan basmış olsa da ‘seçim’lerden ağzının payını alan muhalifin vahim durumu ortada..

Islak saçla s-400 yorumu

Öte yandan yaptığı algı haberleriyle sık sık gündeme gelen Nevşin Mengü’nün duştan çıktığı düşünüldüğü ıslak saçlarıyla s-400’le ilgili yaptığı açıklamaları sosyal medyada alay konusu olmuştu.

 

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Yorumlar

Vatandas

Islak sac beyinde buzdolabı etkisi yapmış
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Eren

Şu zıkkımı az iç dedik. İçtikçe zırvalıyorsun.
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