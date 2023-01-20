Nevşin Mengü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan İngiliz The Economist muhabirine övgü yağdırdı

6'lı masaya yakınlığıyla bilinen Nevşin Mengü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a asılsız ithamlarla saldıran İngiliz The Economist muhabiri için, "Türkiye'yi çok iyi bilen, çok iyi bir gazeteci. Eşi de zaten Türk." övgüsünde bulundu.

Londra merkezli The Economist dergisi, Türkiye demokrasisi ve yaklaşan 2023 cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik bir analiz hazırladı. Mesnetsiz ve düşmanca ifadelerle dolu bir kara propagandaya imza atan The Economist, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı. Türk bayrağı üzerinde Başkan Erdoğan'ın silüetinin yer aldığı skandal bir görsele yer verilen haberin başlığında "Türkiye diktatörlüğün eşiğinde olabilir" ifadeleriyle Türk demokrasisi hedef alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedefe koydular

Türkiye seçimleri için analizini hazırlayan The Economist muhabiri, Başkan Erdoğan için, "Dışarıdan bakanlar, Recep Tayyip Erdoğan'ın bu hafta 14 Mayıs'ta yapılacağını söylediği Türkiye'deki cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine dikkat etmeli. Ülke felaketin eşiğinde. Seçimler yaklaşırken Erdoğan'ın davranışı, bugün son derece kusurlu olan demokrasiyi tam gelişmiş bir diktatörlüğe itebilir." sözlerini sarf etti.

Nevşin Mengü övgü yağdırdı

İngilizlerin ezeli Müslüman Türk düşmanlığını gösteren makalesine, 6'lı masaya yakınlığıyla bilinen Nevşin Mengü'den destek geldi. Türkiye kamuoyunda büyük tepki toplayan kara propagandayı öven Mengü, "Türkiye'yi çok iyi bilen, çok iyi bir gazeteci. Eşi de zaten Türk. Bir muhabir güzel bir makale yazmış uzun uzun. Makalede bir şey yok bu arada." dedi.