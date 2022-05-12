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Gündem Nevşin içindeki başörtüsü düşmanlığını konuşturdu
Gündem

Nevşin içindeki başörtüsü düşmanlığını konuşturdu

Gazeteci Nevşin Mengü, Türkiye'nin ilk başörtülü valisi olarak tarihe geçen Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı'nı hedef alarak kin kustu.

Yeniakit Publisher
2022-05-12 23:40:00 -
Nevşin içindeki başörtüsü düşmanlığını konuşturdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yeni vali atamaları dün gece yarısı Resmi Gazete'de yayımlandı. Afyonkarahisar valisi olarak atanan Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı ilk başörtülü vali olarak tarihe geçti.

Gazeteci Nevşin Mengü, YouTube hesabından yaptığı yayında Yiğitbaşı'nı hedef aldı.

"Türbanlı yani başörtülü olduğu için atandı oraya"

"Türkiye'nin ilk başörtülü valisi oldu. Tabi hayırlı uğurlu olsun. İnsanların ne giydiği, ne çıkardığı önemli değil liyakat olduğu sürece, atandığı mevkiyi hak ettiği sürece." diyen Mengü, "Ama muhtemelen kendisi de biliyor. Türbanlı yani başörtülü olduğu için atandı oraya." ifadelerini kullandı.

"Ahmet Necdet Sezer'in memleketi ya"

Mengü, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ötesi de var tabi kendisi TÜRGEV yönetim kurulu üyesi. TÜRGEV yönetim kurulundayken şimdi Afyonkarahisar Valisi olarak atanmış. Hayırlı uğurlu olsun. Görevinde başarılar diliyoruz. Bir de galiba şöyle bir rövanşizm var ; Ahmet Necdet Sezer'in memleketi ya Afyonkarahisar belki de o yüzden ilk başörtülü vali oraya atanmış olabilir."

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Yorumlar

Enfim

Şortuma karışma ama ben sana karışırım.. Benimki hayat tarzı herkes bana uyavak ditor bunla r

Serkan Kaya

Nevşün sen de tesettüre gir tevbe et yazık olacak ölünce
TÜM YORUMLARA GİT ( 4 )
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