Nevşin bile Mansur’dan ümidini kesti!

Yedi yıldır Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı olan ve Ankara’ya dişe dokunur hiçbir önemli hizmet ve yatırım yapmayan Mansur Yavaş, fondaş yandaş medya mensuplarının da tepkisini çekmeye başladı.

Koyu CHP’lilerden yorumcu Nevşin Mengü, Ankara’daki en büyük sorunun trafik olduğunu belirterek, “Mansur Yavaş başından beri yeni yol yapmakla trafik çözülmez diyor. O zaman metro yapılsın deniyor. Mansur Yavaş da ‘Benim yapabileceğim bir şey yok, İstanbul’dan fark şu: İstanbul’da çizilmiş bütçesi çıkmış hazır metro projeleri vardı, Ekrem Başkan onları yapabildi’ diyor. Ulaşımı bedava yaparak sorunu çözeceğim dedi. Bu işe yarar mı soru işareti. Mansur Bey’in ikinci dönemi bununla ilgili bir şey yapması gerekirdi” eleştirisinde bulundu.

Cengiz

Bu vasıfsız kasaba kabadayısıni büyük bir coşku ile seçenler körü körüne ona oy verenler sorumludur

Mustafa

Tuvalet terlikleri kazma seçimi yaparsa netice kaçınılmaz herkes müstehak olduğunu çeker bela umumi gelir çare Ankara'yı hırsızdan utanmadan yolsuzluktan temizlemek
