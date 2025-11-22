Nevşin bile Mansur’dan ümidini kesti!

Koyu CHP’lilerden yorumcu Nevşin Mengü, Ankara’daki en büyük sorunun trafik olduğunu belirterek, “Mansur Yavaş başından beri yeni yol yapmakla trafik çözülmez diyor. O zaman metro yapılsın deniyor. Mansur Yavaş da ‘Benim yapabileceğim bir şey yok, İstanbul’dan fark şu: İstanbul’da çizilmiş bütçesi çıkmış hazır metro projeleri vardı, Ekrem Başkan onları yapabildi’ diyor. Ulaşımı bedava yaparak sorunu çözeceğim dedi. Bu işe yarar mı soru işareti. Mansur Bey’in ikinci dönemi bununla ilgili bir şey yapması gerekirdi” eleştirisinde bulundu.