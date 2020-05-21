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Nevşehir'in Taşkınpaşa köyünde karantina sona erdi

Yeniakit Publisher
2020-05-21 00:20:02 -
Nevşehir'in Taşkınpaşa köyünde karantina sona erdi

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Ürgüp ilçesine bağlı Taşkınpaşa köyünde uygulanan karantina sona erdi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereği Taşkınpaşa köyünde 29 gündür uygulanan karantinanın sona erdiği bildirildi.

Mart ayında Türkiye'de ilk vakaların görülmesinin ardından sosyal mesafe kurallarına uyulması konusunda Sağlık Bakanlığınca tavsiyelerde bulunulmasına rağmen Taşkınpaşa köyünde, nisan ayının ilk yarısında vatandaşların da katılımıyla üç ayrı cenaze töreni düzenlenmişti.

Törene katılan köy halkının, cenaze evlerine taziye ziyaretlerinde de bulunduğu iddia edilmişti.

Köyde yaşayan yaşlı bir çift, 18 Nisan'da yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle Nevşehir Devlet Hastanesine başvurmuştu. Çiftin, koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından köyde yapılan taramada başka kişilerde de virüs tespit edilmişti.

21 Nisan'da karantinaya alınan köyde salgın riskinin devam etmesinin ardından 14 günlük karantina sürecinin tamamlanması öngörülen 5 Mayıs'ta karantina yeniden uzatılmıştı. Bu süreçte köy halkından 3 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirmişti.

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