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Aktüel Nevşehir'de yakalanan DEAŞ'lı terörist tutuklandı
Aktüel

Nevşehir'de yakalanan DEAŞ'lı terörist tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-09-08 16:58:23 -
Nevşehir'de yakalanan DEAŞ'lı terörist tutuklandı

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de silahlı terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu tespit edilen S.D'yi, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda ikametine düzenlenen operasyonda gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

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