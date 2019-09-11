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Nevşehir'de uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon

Gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda yabancı uyruklu 4 zanlı tutuklandı.

11 Eylül 2019 Çarşamba 11:04
Nevşehir'de uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon

Nevşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yabancı uyruklu 4 şüpheli tutuklandı.

Polis, Afgan uyruklu G.M.M'nin Osmanlı Caddesi'nde elinden kesici aletle yaralanmış, yerde yatar vaziyette olduğu ihbarı üzerine olay yerine gitti.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ifadesi alınan G.M.M, ikametinde bulunduğu sırada tanımadığıkişilerin kendisine uyuşturucu madde satmak istediğini, bu teklifi kabul etmemesi üzerine aralarında arbedeyaşandığını, saldırganların evinde bulunan 10 bin lirayı alarak kaçtıklarını ileri sürdü.

Gözaltına alınan G.M.M'nin ifadesi doğrultusunda, uyuşturucu ticareti yaptıkları ileri sürülen Afgan uyruklu M.T, S.T. ve A.Ö'nün adresleri tespit edildi.

Şüpheliler, ikametlerine yapılan operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 11:04
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