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Nevşehir'de uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı

Nevşehir'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı.

13 Eylül 2019 Cuma 14:19
Nevşehir'de uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Avanos ilçesinde bir otomobili durdurarak arama yaptı. Aracın bagajındaki valizde bulunan ayakkabı ve deterjan kutusunun içinde şeffaf naylonpoşete sarılı 270 gram metamfetamin ve 203 gram bonzai maddesi ele geçirildi.

Araçtaki O.Y. ile Ü.Y'nin üst aramasında ise 2 ruhsatsız tabanca, bu tabancaya ait 15 adet fişek ile pala tabir edilen kesici alet ile lira ve dolar cinsinden para bulundu.

Emniyete götürülen zanlıların ifadelerinin ardından uyuşturucu maddeleri sattığı belirtilen N.G. de kent merkezindeki ikametine düzenlenenoperasyonda gözaltına alındı.

N.G'nin ikametinde 15 gram uyuşturucu madde, iki ruhsatsız av tüfeği ve tabanca ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen O.Y, Ü.Y. ve N.G. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 14:19
  1. Nevşehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri
  2. Avanos ilçesi
  3. uyuşturucu operasyonu
  4. Nevşehir
  5. avanos

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