Nevşehir'de ulaşıma kapatılan caddeler 1 ay sonra yeniden açıldı
NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında bir ay önce ulaşıma kapatılan caddeler, yeniden trafiğe açıldı.
İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından salgınının yayılmasını engellemek amacıyla 4 Nisan'da araç trafiğine kapatılan Lale Caddesi'nde yeniden araç geçişlerine izin verilmeye başlandı.
Yine 4 Nisan'da ulaşıma kapatılan Atatürk Caddesi de kısmen açıldı.
Yaklaşık bir ay sonra açılan caddelerde, zaman zaman araç yoğunluğu oluştu.
Araçların caddelere duraklayıp park edilmemesi için yol kenarlarına bariyerler yerleştirildi.