Nevşehir'de tur otobüsü devrildi: 14 yaralı Hastaneye kaldırılan yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Nevşehir'de tur otobüsünün devrilmesi sonucunda Azerbaycan uyruklu 14 turist yaralandı. Merdan Qurbetov (43) yönetimindeki Azerbaycan plakalı otobüs, Nevşehir-Avanos kara yolunda kontrolden çıkarak devrildi. Araçta bulunan 18 turistten 14'ü hafif şekilde yaralandı. Ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

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