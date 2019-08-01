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Nevşehir'de trafik kazası! Ölü ve yaralılar var

Nevşehir'de, otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

01 Ağustos 2019 Perşembe 14:12
Nevşehir'de trafik kazası! Ölü ve yaralılar var

Ali Tutal (81) yönetimindeki otomobil, Nevşehir Kapadokya Havalimanı yolu Gülşehir ilçesi girişinde, Deniz Öz'ün kullandığı kamyonetle çarpıştı.

Kazada, Tutal ile eşi Döndü Tutal (78) olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan diğer aracın sürücüsü Öz ile beraberindeki Fevzi ve Ceylin Öz, Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 14:12
  1. Nevşehir
  2. Nevşehir Kapadokya Havalimanı yolu Gülşehir ilçesi
  3. Nevşehir Devlet Hastanesi
  4. trafik kazası
  5. ölü ve yaralılar var

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