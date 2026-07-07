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Yerel Nevşehir’de tartıştığı ağabeyinin evini yaktı
Yerel

Nevşehir’de tartıştığı ağabeyinin evini yaktı

Yeniakit Publisher
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Nevşehir’de tartıştığı ağabeyinin evini yaktı

Nevşehir’de iki kardeş arasında çıkan tartışma kundaklama olayıyla sonuçlandı. İddiaya göre M.K., tartıştığı ağabeyi O.K.’ye ait evi ateşe vererek olay yerinden kaçtı.

Olay, saat 01.30 sıralarında merkez ilçeye bağlı 350 Evler Kırçiçeği Sokak’ta bulunan 3 katlı binanın 1’inci katında meydana geldi.

Evde yaşayan O.K. ile kardeşi M.K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma iki kardeş arasında arbedeye dönüştü.

 

AĞABEYİ ŞİKAYETÇİ OLMAK İÇİN EMNİYETE GİTTİ

Yaşanan arbedenin ardından O.K., kardeşi M.K. hakkında şikayetçi olmak için emniyete gitti.

 

Bu sırada M.K.’nin, ağabeyine ait evi ateşe verdiği ve ardından olay yerinden kaçtığı öne sürüldü.

YANGIN 30 DAKİKADA SÖNDÜRÜLDÜ

İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 30 dakikalık müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında evde hasar meydana geldi.

 

ŞÜPHELİYİ YAKALAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan M.K.’nin yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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