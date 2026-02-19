  • İSTANBUL
Nevşehir'de soba faciası: Bir aile yok oldu! İmam ağabey musallada fenalık geçirdi

Nevşehir’in Acıgöl ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazı, Doğantekin ailesini uykuda yakaladı. 27 yaşındaki Sefer ve Azime çifti ile henüz 8 aylık yavruları Mustafa Efe, "sessiz katil"e kurban gitti. İmam ağabeyin, öz kardeşinin ve yeğeninin cenaze namazını kıldırırken fenalık geçirdiği o anlar, Karacaören köyünü yasa boğdu.

Nevşehir’de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenip ölen Sefer (27) ve Azime (27) Doğantekin çifti ile 8 aylık bebekleri Mustafa Efe, son yolculuğuna uğurlandı. Sefer Doğantekin’in ağabeyi imam Fatih Doğantekin, cenaze namazını kıldırırken fenalık geçirdi. Mustafa Efe'nin cenazesini, dedesi kucağında taşıdı.

Olay, dün sabah, Acıgöl ilçesi Karacaören köyünde meydana geldi. Azime Doğantekin (27) ile eşi Sefer Doğantekin (27) ve 8 aylık bebekleri Mustafa Efe'den haber alamayan yakınları, çiftin evine gitti. Kapıyı açamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler anne, baba ve bebeklerini yerde hareketsiz yatarken buldu. Sağlık görevlilerinin kontrolünde; Azime-Sefer Doğantekin ve Mustafa Efe bebeğin, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenip hayatını kaybettiğini belirledi. Kesin ölüm nedenlerinin tespiti için morga götürülen cenazeler, otopsi işlemlerinin ardından aileleri tarafından teslim alınıp Karacaören köyüne getirildi.

Sefer Doğantekin’in imam olan ağabeyi Fatih Doğantekin, kardeşi, yengesi ve yeğeninin cenaze namazlarını gözyaşlarıyla kıldırdığı sırada, fenalık geçirdi.

Namazlarının kılınmasının ardından cenazeler, mezarlığa götürüldü. 8 aylık Mustafa Efe Doğantekin’in cenazesini, dedesi Oğuz Sağlık kucağında taşıyarak mezarlığa götürdü. Azime, Sefer ve bebekleri Mustafa Efe, dualarla toprağa verildi.

BEBEĞİ UYUMADIĞI İÇİN AĞABEYİNİ ARAMIŞ

Öte yandan Sefer Doğantekin'in sabaha karşı saat 04.00 sularında imam olan kardeşini telefonla arayarak, "Yeğenin hiç uyumadı, onu bir oku" dediği öğrenildi.

