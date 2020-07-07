  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Nevşehir'de saman yüklü kamyonet yandı

Yeniakit Publisher
2020-07-07 16:18:55 -
Nevşehir'de saman yüklü kamyonet yandı

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde seyir halindeyken yanan saman yüklü kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Acıgöl-İnallı köyü yolunda saman balyası taşıyan Şenol Yılmaz yönetimindeki 34 CVH 259 plakalı kamyonetin kasasından duman yükselmeye başladı.

Durumu fark eden sürücü aracı durdurarak itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede aracı saran alevler, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kamyonetin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma sürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Volkswagen Passat
Satılık 2016 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı