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Aktüel

Nevşehir’de otomobil takla attı: 5 yaralı

Nevşehir’in Acıgöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı araçta bulunan 5 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-08 12:57:55 -
Nevşehir’de otomobil takla attı: 5 yaralı

Nevşehir’in Acıgöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı araçta bulunan 5 kişi yaralandı.


Nevşehir’den Aksaray’a gitmekte olan 46 BG 055 plakalı otomobil, Acıgöl Organize sanayi bölgesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrasında takla attı. Kazada yaralananlara ilk müdahale diğer araç sürücüleri tarafından yapılırken olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından yaralılara yapılan müdahalenin ardından Ebru Göğebakan, Elif Göğebakan ve Hava Göğebakan Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken Ali Bozkurt ve Muhammed Kürşat Göğebakan ise özel bir hastanede tedavi altına alındı.


Kazada yaralananların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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