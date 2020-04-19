  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Nevşehir'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 8 kişiye para cezası verildi

2020-04-19 00:59:25 -
Nevşehir'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 8 kişiye para cezası verildi

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 8 kişiye toplam 11 bin lirayı aşkın ceza verildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, salgına yönelik tedbirler kapsamında "Huzur ve Güven" uygulaması gerçekleştirildi.

167 personelin katıldığı uygulamada, 635 iş yeri ve 396 araç kontrol edildi, 388 kişinin GBT sorgulaması yapıldı.

Kontrollerde, 20 yaş ve altında olup sokağa çıkma yasağına uymayan 7 kişiye toplam 10 bin 256 lira, 65 yaş üzerindeki bir kişiye de 789 lira para cezası kesildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Audi Q5
Satılık 2011 model Audi Q5

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı