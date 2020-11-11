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Aktüel Nevşehir'de kaybolan kişi inşaatta ölü bulundu
Aktüel

Nevşehir'de kaybolan kişi inşaatta ölü bulundu

Yeniakit Publisher
2020-11-11 16:07:22 -
Nevşehir'de kaybolan kişi inşaatta ölü bulundu

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir’de ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu kişi inşaat alanında ölü bulundu.

Yeni Mahalle Okul Sokak'taki bir inşaatta çalışan işçiler, yerde hareketsiz yatan bir kişi olduğunu görünce polise haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, İbrahim Gönenmiş (30) olduğu tespit edilen kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Gönenmiş'in cesedi otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ailesinin, İbrahim Gönenmiş'ten dünden beri haber alamadığı ve kayıp ihbarında bulunduğu öğrenildi.

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