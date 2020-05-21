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Nevşehir’de ısıtıcı jel patladı: 2 yaralı

Nevşehir’in Örnekevler Mahallesinde iftardan sonra çay içmek isteyen çiftin evinde ısıtıcının içine koyulan jel patladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 01:51:37 -
Nevşehir’de ısıtıcı jel patladı: 2 yaralı

Nevşehir’in Örnekevler Mahallesinde iftardan sonra çay içmek isteyen çiftin evinde ısıtıcının içine koyulan jel patladı.


Edinilen bilgilere göre, Örnekevler Mahallesinde bir apartmanda evlerinde iftardan sonra çay içmek isteyen Erkan ve Songül Aslaner çifti çay demledikleri çaydanlığın altına suyun sıcak kalması için ısıtıcı jel koydu. Bir süre sonra jel kabının patlaması sonucu oturdukları odada küçük çaplı yangın çıkarken çiftin vücudunda yanıklar oluştu. Genç çiftin komşularının ambulans ve itfaiye ekiplerine haber vermesinin ardından olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri genç çifte burada ilk müdahaleyi yapmasının ardından çift Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı


Çiftin vücutlarının çeşitli yerlerinde hafif yanıklar oluştuğu hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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