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Siyaset Nevşehir'de ırkçılık kazandı! AK Parti'den kovulan belediye başkanının ilk icraatı bakın ne oldu
Siyaset

Nevşehir'de ırkçılık kazandı! AK Parti'den kovulan belediye başkanının ilk icraatı bakın ne oldu

Yeniakit Publisher
2024-04-04 09:34:00 -
Nevşehir'de ırkçılık kazandı! AK Parti'den kovulan belediye başkanının ilk icraatı bakın ne oldu

AK Parti'den uzaklaştırıldıktan sonra İYİ Parti'ye katılan ve 31 Mart'ta yeniden seçilen Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Arapça tabelalı iş yerlerine 5 Nisan'a kadar süre verdi.

Yerel seçimlerde İYİ Parti'den Nevşehir Belediye Başkanı olarak seçilen Rasim Arı'nın talimatıyla zabıta ekipleri tarafından Arapça tabelalı iş yerlerine yönelik denetimler başlatıldı. Zabıta ekipleri, Arapça tabela bulunan işyerlerine bu tabelalarını 5 Nisan 2024 Cuma gününe kadar kaldırmaları konusunda uyarıda bulundu. Aksi takdirde işyeri sahiplerine idari para cezası uygulanarak tabelalar sökülecek.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Arapça tabelalı iş yerlerine yönelik denetim başlattı

Arı, Nevşehir Adliyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen törende mazbatasını alarak görevine başladı. Başkanın ilk icraatı ise Arapça tabelalı iş yerlerine yönelik denetim başlatmak oldu.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Arapça tabelalı iş yerlerine yönelik denetim başlattı

Yapılan denetimlerde zabıta ekipleri, işyerlerinde Arapça tabela bulunan esnaflara bu tabelalarını 5 Nisan Cuma gününe kadar kaldırmaları uyarısında bulundu. Zabıta ekipleri, 5 Nisan 2024 Cuma gününe kadar kaldırılmayan Arapça tabelalar hakkında işyeri sahiplerine idari para cezası uygulayarak tabelaları sökecek. Kent genelinde yer alan iş yerlerinde standartlara uymayan Arapça tabela, poster ve afişlerin kaldırılması için çalışmalar devam edecek.
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Yorumlar

Aladağ

Bunun gibiler Avrupa yalakası olur İngilizce ve Almanca tabelaları da kaldırın yiyorsa

Mesut Sarp

Vah vah vah çok üzüldüm, tabelaları zaten anlamıyoz...
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