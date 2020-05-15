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Nevşehir’de hırsızlık şüphelisi 2 kişi tutuklandı

Nevşehir Kapucubaşı mahallesi Osmanlı caddesinde bir evden hırsızlık yaptıkları tespit edilen 2 şüpheli yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 12:07:45 -
Nevşehir’de hırsızlık şüphelisi 2 kişi tutuklandı

Nevşehir Kapucubaşı mahallesi Osmanlı caddesinde bir evden hırsızlık yaptıkları tespit edilen 2 şüpheli yakalandı.


Alınan bilgilere göre, Kapucubaşı mahallesi Osmanlı caddesinde bulunan bir evden 1 adet fritöz ve parçaları ile 12 adet alüminyum tepsi çalınmasıyla ilgili polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada şüpheliler O.Y. ve C.Y. tespit edildi. Polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan şüpheliler O.Y. ve C.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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