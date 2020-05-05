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Aktüel

Nevşehir’de dolu yağışı köyü beyaza bürüdü

Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Çardak köyünde kısa süreli dolu yağışı köyü beyaza bürüdü.

Yeniakit Publisher
2020-05-05 15:05:00 -
Nevşehir’de dolu yağışı köyü beyaza bürüdü

Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Çardak köyünde kısa süreli dolu yağışı köyü beyaza bürüdü.


Merkez ilçeye bağlı Çardak köyünde etkili olan sağanak yağmur ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Çardak köyünde etkili olan dolu yağışı köyü beyaza bürüdü. Köyün kısa sürede beyaza bürünmesi kış aylarında yağan kar görüntülerini aratmadı. Çardak köyünde vatandaşlar yağan dolu yağışı ile beyaza bürünen arazileri cep telefonu kameraları ile saniye saniye görüntüledi.

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