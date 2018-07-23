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Nevşehir'de DEAŞ operasyonu: 3 kişi gözaltına alındı

Nevşehir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda DEAŞ şüphelisi 3 kişi yakalandı.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 16:40
Nevşehir'de DEAŞ operasyonu: 3 kişi gözaltına alındı

Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ortaklaşa yapılan operasyonda, haklarında DEAŞ Terör Örgütü ile bağlantılı oldukları tespit edilen Irak Uyruklu; G.F.G.A.M. , F.G.A.M. ve O.S.J.J. isimli şüpheli şahıslar TEM Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan operasyon neticesinde yakalandı.

Gözaltına alınan (3) şahısın mahkemeden alınan arama kararına istinaden ikametlerinde arama yapılarak dijital materyallere incelenmek üzere el konuldu.

Nevşehir Cumhuriyet Savcılığının talimatı doğrultusunda şahıslar ifadelerinin alınmasına müteakip Adli Makamlara sevk edilerek Adli Kontrol Şartı ile serbest bırakıldı.

 

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2018 Pazartesi 16:40
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