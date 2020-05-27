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Aktüel

Nevşehir’de çocuklar maskotlarla eğlendi

Türkiye’de 4 günlük kısıtlamanın ardından bugün sokağa çıkan minik çocuklar Nevşehir Belediyesi tarafından düzenlenen program ile maskotlarla doyasıya eğlendi.

Yeniakit Publisher
2020-05-27 12:45:20 -
Nevşehir’de çocuklar maskotlarla eğlendi

Türkiye’de 4 günlük kısıtlamanın ardından bugün sokağa çıkan minik çocuklar Nevşehir Belediyesi tarafından düzenlenen program ile maskotlarla doyasıya eğlendi.


Korona virüs ile mücadele kapsamında Çarşamba günleri 0-14 yaş çocukların dışarı çıkmalarına izin verilmesiyle birlikte Nevşehir Belediyesi dört günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından sokağa çıkan çocukları maskotlarla karşılarken çocuklara çeşitli hediyeler verildi.


Nevşehir’de çocuğu ile birlikte dışarı çıkan Sevil Sungur, "Çocuklarımız için harika bir etkinlik oldu. Bizde balkondan sesi duyduk geldik. Dört günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından çocuklarımız için harika oldu” dedi. Dört günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından dışarı çıkmanın mutluluğunu yaşayan Emir Bilecekligil de, "Bugün biz çok mutluyuz. Bizi maskotlar karşıladı. Dört günlük sokağa çıkma yasağının ardından harika oldu. O yüzden çocuklar da çok mutlu oldu” dedi.


Parkta maskotlarla birlikte eğlenen diğer çocuklar da, iznin kendilerine bayram olduğunu ve çok mutlu olduklarını dile getirdi.

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