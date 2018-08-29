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Nevşehir'de briket yüklü kamyon devrildi: 3 kişi yaralandı

Nevşehir’de blok bims (briket) taşıyan kamyon, sürücünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada, sürücü ile kamyonda bulunan 2 oğlu yaralandı.

29 Ağustos 2018 Çarşamba 15:11
Nevşehir'de briket yüklü kamyon devrildi: 3 kişi yaralandı

Çardak yolundan Nevşehir Otobüs Terminali Kavşağı’na doğru ilerleyen Fatih Uçar yönetimindeki 50 HV 887 plakalı, blok bims (briket) yüklü kamyon, kontrolden çıkıp, refüje devrildi. Kazada, kamyon sürücüsü Fatih Uçar ile yanında bulunan oğulları Harun Enes  ve Yusuf Burak yaralandı.

Yaralılar, kaza yerine gelen ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kamyon sürücüsü Fatih Uçar ile oğlu Yusuf Burak’ın sağlık durumlarının iyi olduğu, Harun Enes Uçar’ın ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Bu arada, kaza nedeniyle yola savrulan briketler yüzünden ulaşım durdu. Trafik ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından, çekicilerle kamyon kaldırıldı ve savrulan briketler toplandıktan sonra yol yeniden ulaşıma açıldı.

Haber Tarihi: 29 Ağustos 2018 Çarşamba 15:11
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