Nevşehir’de bir aracın çarpıp kaçtığı yabancı uyruklu kişi öldü
Nevşehir'de, yabancı uyruklu kişi, bir aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Nevşehir'de, yabancı uyruklu kişi, bir aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Edinilen bilgiye göre, Nevşehir-Gülşehir Karayolu Sulusaray Kavşağı yakınlarında Afgan uyruklu 27 yaşındaki A.E, bir aracın çarpması sonucu yol kenarına savruldu.
İhbar üzerine, olay yerine, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaşamını yitirdiği belirlenen A.E'nin cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.