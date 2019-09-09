Nevşehir’de aranan 14 şahıstan 7’si tutuklandı Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahıslarında yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonrasında 14 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahıslarında yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonrasında 14 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan istihbarı ve yol kontrol denetleme noktalarında haklarında arama kararı bulunan 14 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken 7 şüpheli mahkemelerce yükümlüklerini yerine getirmek şartıyla serbest bırakılırken 7 şüpheli ise tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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