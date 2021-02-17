Nevşehir 18 Şubat okullar var mı? Koronavirüs salgını sebebiyle köy okullarında yüz yüze eğitime 15 Şubat Pazartesi günü başlandı. Ancak kar yağışı sebebiyle bazı illerde yüz yüze eğitime ara verildi. Nevşehir’de yüz yüze eğitime 17 Şubat Çarşamba günü ara verildi. Peki, 18 Şubat’ta okullar olacak mı?

Nevşehir yarın okullar tatil mi? Nevşehir yüz yüze eğitim var mı 18 Şubat

Nevşehir’de olumsuz hava şartları sebebiyle yüz yüze eğitime 17 Şubat Çarşamba günü bir günlük ara verildi. Öğrenciler 18 Şubat’ta yüz yüze eğitimin olup olmayacağını merak ediyor. Konu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.