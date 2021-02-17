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Eğitim Nevşehir yarın okullar tatil mi? Nevşehir yüz yüze eğitim var mı 18 Şubat
Eğitim

Nevşehir yarın okullar tatil mi? Nevşehir yüz yüze eğitim var mı 18 Şubat

Nevşehir okullar ne zaman açılacak? Yurdun büyük bir kesimi kar yağışının etkisi altında. Kar yağışının etkili olduğu yerlerden biri de Nevşehir… Nevşehir’de olumsuz hava koşulları sebebiyle yüz yüze eğitime 17 Şubat Çarşamba günü ara verildi. Öğrenciler yarın Nevşehir’de okul olup olmadığını merak ediyor. Nevşehir’de okullar tatil mi 18 Şubat

Yeniakit Publisher
2021-02-17 17:19:00 -
Nevşehir yarın okullar tatil mi? Nevşehir yüz yüze eğitim var mı 18 Şubat

Nevşehir 18 Şubat okullar var mı? Koronavirüs salgını sebebiyle köy okullarında yüz yüze eğitime 15 Şubat Pazartesi günü başlandı. Ancak kar yağışı sebebiyle bazı illerde yüz yüze eğitime ara verildi. Nevşehir’de yüz yüze eğitime 17 Şubat Çarşamba günü ara verildi. Peki, 18 Şubat’ta okullar olacak mı?

Nevşehir yarın okullar tatil mi? Nevşehir yüz yüze eğitim var mı 18 Şubat

Nevşehir’de olumsuz hava şartları sebebiyle yüz yüze eğitime 17 Şubat Çarşamba günü bir günlük ara verildi. Öğrenciler 18 Şubat’ta yüz yüze eğitimin olup olmayacağını merak ediyor. Konu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

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