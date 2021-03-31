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Oruç Nevşehir Ramazan imsakiye 2021 imsak vakti ve iftar saati kaçta? Diyanet Nevşehir imsak ve iftar vakitleri ne zaman?
Oruç

Nevşehir Ramazan imsakiye 2021 imsak vakti ve iftar saati kaçta? Diyanet Nevşehir imsak ve iftar vakitleri ne zaman?

Her insan nefisinin muhasebesini belirli aralıklarla yapar. Bulunduğu şartlar içerisinde kendisiyle baş başa kalarak günahlarını düşünüp tövbe eder. Ramazan ayı, bu durum için ideal bir fırsat ayıdır. Çünkü oruç ibadetiyle nefis terbiye edilmeye uygun hale gelir. Manevi güzelliklerle dolu olan Ramazan ayı müminler için bir rahmet ve mağfiret mevsimidir. Bu kıymetli zaman dilimini ibadet ve iyiliklerle değerlendiren mümin ebedi mutluluğun kapısını açar. Peki, Ramazan ayı ne zaman başlıyor ve Nevşehir imsak ve iftar vakitleri nelerdir?

Yeniakit Publisher
2021-03-31 13:05:00 -
Nevşehir Ramazan imsakiye 2021 imsak vakti ve iftar saati kaçta? Diyanet Nevşehir imsak ve iftar vakitleri ne zaman?

Ramazan ayı tövbe etmek isteyenlere verilmiş mübarek bir aydır. Çünkü bu ay rahmet ve mağfiret ayıdır. Kuran-ı Kerim’de tövbeyle ilgili “Ey iman edenler, Allah'a kesin (nasuh) bir tevbe ile tevbe edin. Olabilir ki, Allah sizin kötülüklerinizi örter ve altından ırmaklar akan cennetlere sokar. O gün Allah, Peygamberi ve onunla birlikte iman edenleri küçük düşürmeyecektir. Nurları, önlerinde ve sağ yanlarında koşar-parıldar. Derler ki: "Rabbimiz nurumuzu tamamla, bizi bağışla. Şüphesiz Sen, her şeye güç yetirensin." Buyurulmuştur. İşte tövbelerin kabul olduğu ay olan Ramazan ayının başlangıcı ve Nevşehir imsak ve iftar vakitleri…

2021 Ramazan ne zaman başlıyor?

Ramazan ayı bu yıl 13 Nisan Salı günü başlayıp ve 12 Mayıs Çarşamba günü bitecek.

2021 Ramazan Bayramı ne zaman?

Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba

Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi

Diyanet Nevşehir İmsakiyesi 2021

Nevşehir'de ilk imsak 04.34'de ilk iftar 19.22'de olacak.

 

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