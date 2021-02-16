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Eğitim Nevşehir okullar tatil mi 17 Şubat | Nevşehir yarın okul var mı?
Eğitim

Nevşehir okullar tatil mi 17 Şubat | Nevşehir yarın okul var mı?

Nevşehir yüz yüze eğitim ne zaman? Türkiye soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girdi. Pek çok ilde kar yağışı yaşanıyor. Hal böyle olunca bazı illerde yüz yüze eğitime ara verildi. Peki, Nevşehir’de okullar tatil mi? Nevşehir yarın okul var mı?

Yeniakit Publisher
2021-02-16 21:39:00 -
Nevşehir okullar tatil mi 17 Şubat | Nevşehir yarın okul var mı?

Nevşehir okullar tatil mi? Koronavirüs salgını sebebiyle kasım ayında ara verilen yüz yüze eğitime 15 Şubat ve 1 Mart’ta kademeli olarak başlanacak. 15 Şubat’ta köy okulları ve anaokulları eğitime başladı. Ancak bazı kentlerde yüz yüze eğitime kar sebebiyle başlanmadı. Peki, Nevşehir’de yarın okullar tatil mi?

Nevşehir okullar tatil mi 17 Şubat | Nevşehir yarın okul var mı?

Nevşehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava koşulları dolayısıyla, il genelindeki tüm okullarda yüz yüze eğitime 17 Şubat Çarşamba günü ara verildiği belirtildi. Açıklamada, kamuda çalışan hamile ve engelli personelin de bir gün izinli sayılacağı kaydedildi.

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