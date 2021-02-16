Nevşehir okullar tatil mi? Koronavirüs salgını sebebiyle kasım ayında ara verilen yüz yüze eğitime 15 Şubat ve 1 Mart’ta kademeli olarak başlanacak. 15 Şubat’ta köy okulları ve anaokulları eğitime başladı. Ancak bazı kentlerde yüz yüze eğitime kar sebebiyle başlanmadı. Peki, Nevşehir’de yarın okullar tatil mi?

Nevşehir okullar tatil mi 17 Şubat | Nevşehir yarın okul var mı?

Nevşehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava koşulları dolayısıyla, il genelindeki tüm okullarda yüz yüze eğitime 17 Şubat Çarşamba günü ara verildiği belirtildi. Açıklamada, kamuda çalışan hamile ve engelli personelin de bir gün izinli sayılacağı kaydedildi.