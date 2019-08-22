Nevşehir minik Salim için seferberlik başlattı Nevşehirli 7 yaşındaki Lösemi hastası Salim Denizhan için kök hücre kampanyası başlatıldı.

Nevşehirli 7 yaşındaki Lösemi hastası Salim Denizhan için kök hücre kampanyası başlatıldı. Minik Salim’in yeniden sağlığına kavuşabilmesi için kan vermek isteyenler 26 Ağustos 2019 Pazartesi günü Kızılay Kan Merkezi’ne başvurabilecek.

Nevşehirli 7 yaşındaki Lösemi hastası Salim Denizhan, Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yaşama tutunmaya çalışıyor. Minik Salim’in tıpkı yaşıtları gibi sağlıklı bir şekilde yaşamını sürdürmesi için gerekli kök hücrenin bulunması amacıyla Nevşehir’de kampanya başlatıldı. Kan bağışında bulunarak kampanyaya katılmak isteyenler 26 Ağustos 2019 Pazartesi günü Ticaret Borsası karşısında bulunan Kızılay Kan Merkezi’ne başvurabilecekler.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.