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Siyaset Nevşehir Milletvekili Kılıç'tan Turist Rehberleri için müjdeli haber
Siyaset

Nevşehir Milletvekili Kılıç'tan Turist Rehberleri için müjdeli haber

Yeniakit Publisher
2024-04-18 14:13:00 -
Nevşehir Milletvekili Kılıç'tan Turist Rehberleri için müjdeli haber

MHP Grup Başkanvekili ve Nevşehir Milletvekili Prof. Dr. Filiz Kılıç, Kapadokya bölgesi ve tüm Türkiye'deki turist rehberlerini ilgilendiren önemli bir kanun teklifi üzerinde yapılan değişiklikler hakkında bilgi verdi.

MHP Grup Başkanvekili ve Nevşehir Milletvekili Prof. Dr. Filiz Kılıç, yeni yasal düzenlemenin sektör temsilcileri tarafından nasıl karşılandığını da aktardı.

Prof. Dr. Filiz Kılıç;

"Turizmin göz bebeği Kapadokyamız ve ülkemizin Turist Rehberlerini ilgilendiren 108 sıra sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanun Teklifinin 11’inci maddesinin teklif metninden çıkarılması hususunda rehberlerimizden gelen talepleri ve istekleri özveriyle dinleyip gerekli görüşmeleri sağladık ve olumlu sonuç aldık. Ülkemiz ve Nevşehir’imizdeki Turist Rehberlerimize hayırlı olsun. Bu vesileyle 15-22 Nisan Turizm Haftasını da içtenlikle kutluyorum." dedi.

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