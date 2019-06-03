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Nevşehir lise taban puanları 2019 MEB

Nevşehir lise taban puanları ve başarı sıralaması 2019. Liseye Geçiş Sınavı yani LGS 2019 sınavına girecek öğrenciler başvurularını 3-14 Nisan tarihleri arasında yapıldı. İyi bir lisede okumak isteyen 8. Sınıf öğrencileri 1 Haziran’da yapılan 2019 LGS sınavına girerken bir yandan da lise taban puanlarının yanında lise başarı sıralasını merak ediyor. Sınavsız yerel yerleştirme, öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanının üstünlüğü ve okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı kriterlerine göre yapılacak. İşte 2019 MEB Nevşehir taban puanları, başarı sıralaması yüzdelik dilimleri.

03 Haziran 2019 Pazartesi 19:14
Nevşehir lise taban puanları 2019 MEB

Adana lise taban puanları ve başarı sıralaması 2019. Liseye Geçiş Sınavı yani LGS 2019 sınavına girecek öğrenciler başvurularını 3-14 Nisan tarihleri arasında yapıldı. İyi bir lisede okumak isteyen 8. Sınıf öğrencileri 1 Haziran Cumartesi günü sınava girdi. 2019 LGS sınavına giren öğrenciler bir yandan da lise taban puanlarının yanında lise başarı sıralasını merak ediyor. Sınavsız yerel yerleştirme, öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanının üstünlüğü ve okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı kriterlerine göre yapılacak. İşte 2019 MEB Nevşehir taban puanları, başarı sıralaması yüzdelik dilimleri. Türkiye genelinde bin 531 liseye merkezi sınavla öğrenci yerleştirilecek. Okulların toplam kontenjanı 139 bin 660 olarak açıklandı.

Sınavsız yerel yerleştirme nasıl yapılacak?

Sınavsız yerel yerleştirmede, 2018'de ortaokullarda bulunma kriteri bu yıl kaldırıldı. Sınavsız yerel yerleştirme, öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanının üstünlüğü ve okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı kriterlerine göre yapılacak. Üç kriterde eşitlik olması durumunda sırasıyla 8, 7 ve 6'ncı sınıflardaki yıl sonu başarı puanı üstünlüğüne bakılacak. Nevşehir lise taban puanları 2019 MEB, Nevşehir lise puanları 2019, Nevşehir lise taban puanları 2019 LGS Nevşehir lise taban puanları, Nevşehir lise yüzdelik dilimleri 2019, Nevşehir lise başarı puanları, Nevşehir Anadolu Lisesi taban puanı 2019, Nevşehir İmam Hatip Lisesi taban puanları, Nevşehir Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi taban puanları 2019, Nevşehir Sağlık Meslek Lisesi taban puanları 2019.

2019 LGS sonuçları 24 Haziran 2019 tarihinde açıklanacak. Öğrenciler merkezi sınav sonuçlarına 24 Haziran'dan itibaren www.meb.gov.tr internet adresi üzerinden görüntüleyebilecek. 2019 LGS sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra 8. sınıf öğrencileri için artık lise tercih yapma maratonu da başlamış olacak. Yozgat liseleri taban puanları ve yüzdelik dilimleri. Türkiye genelinde bin 531 liseye merkezi sınavla öğrenci yerleştirilecek. Okulların toplam kontenjanı 139 bin 660 olarak açıklandı. İşte Nevşehir lise yüzdelik dilimleri 2019. 

Nevşehir H.Avni İncekara Fen Lisesi taban puanları

ÜRGÜP / Ürgüp Tesan Fen Lisesi taban puanları

MERKEZ / Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi taban puanları

MERKEZ / Nevşehir Anadolu LisesiAnadolu Lisesi taban puanları

MERKEZ / Nevşehir Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesi taban puanları

Nevşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları

MEB LGS lise taban puanları için tıklayınız

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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 19:14
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  24. Nevşehir Anadolu Öğretmen Lisesi Taban Puanları Kontenjanları Yüzdelik Dilimleri 2018 2019
  25. Nevşehir Fen Lisesi Liseleri Taban Puanları Kontenjanları Yüzdelik Dilimleri 2018 2019
  26. Nevşehir İmam Hatip Lisesi Liseleri Taban Puanları Kontenjanları Yüzdelik Dilimleri 2018 2019
  27. Nevşehir Meslek Liseleri Taban puanları Kontenjanları Yüzdelik Dilimleri 2018 2019
  28. Nevşehir Özel Liseleri Taban puanları Kontenjanları Yüzdelik Dilimleri 2018 2019
  29. Nevşehir Kız Meslek ve Teknik Liseleri Taban Puanları 2018 2019
  30. Nevşehir Meslek Liseleri Boş Kontenjanları 2018 2019
  31. Nevşehir Meslek Liseleri Taban Puanları 2018 2019
  32. Nevşehir Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri Taban Puanları 2018 2019
  33. Nevşehir Sağlık Meslek Liseleri Taban Puanları 2018 2019

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