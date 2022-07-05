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İSLAM Nevşehir kurban bayramı namazı saat kaçta kılınacak?
İSLAM

Nevşehir kurban bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

2022 Diyanet kurban bayramı namaz | Milyonlar bayramın birinci günü camilere, mescitlere akın edecek. Kurban bayramı namazını Nevşehir'de kılacak olanlar 'Nevşehir bayram namazı saat kaçta?' sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, Nevşehir bayram namazı il ilçeler kaçta?

Yeniakit Publisher
2022-07-05 23:24:00 -
Nevşehir kurban bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

Kurban bayramı namaz vakitleri Diyanet İşleri tarafından açıklandı. Nevşehir’de bayram namazı kılacak olanlar ise ‘Nevşehir bayram namazı saati’ konusunu yakından araştırıyor. Peki, bayram namazı kaçta kılınacak Nevşehir?

Nevşehir kurban bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

9 Temmuz Cumartesi sabahı Nevşehir merkezde bayram namazı saat 05.58'de kılınacak.

Acıgöl bayram namazı saat kaçta?

Acıgöl'de bayram namazı saat 05.59'da kılınacak.

Avanos bayram namazı saat kaçta?

Avanos'ta bayram namazı saat 05.58'de kılınacak.

Hacıbektaş bayram namazı saat kaçta?

Hacıbektaş'ta bayram namazı saat 05.58'de kılınacak.

Kozaklı bayram namazı saat kaçta?

Kozaklı'da bayram namazı saat 05.56'da kılınacak.

Ürgüp bayram namazı saat kaçta?

Ürgüp'te bayram namazı saat 05.57'de kılınacak.

 

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