Nevşehir Kalesi ışıl ışıl

Nevşehir Kalesi tamamlanan aydınlatma çalışmalarının ardından eşsiz bir güzelliğe büründü. Ay yıldızlı Türk bayrağının dalgalandığı Nevşehir Kalesi’nde gerçekleştirilen havai fişek gösterisi Nevşehir semalarında görsel bir şölen oluşturdu.

Nevşehir Kalesi etrafındaki yamaç yerleşim merkezinin turizme açılması çalışmaları sürerken, bir süre önce başlatılan Nevşehir Kalesi’ndeki aydınlatma çalışmaları tamamlandı. Yapılan çalışma ile birlikte surları led ışıklarla aydınlatılan Nevşehir Kalesi’nde havai fişek gösterisi düzenlendi. Yaklaşık 15 dakika süren gösteriyi Nevşehirliler evlerinin balkon ve camlarından izlerken gökyüzündeki bu görsel şöleni cep telefonları ile ölümsüzleştirdi.

Aydınlatılan Nevşehir Kalesi’ni ve havai fişek gösterisini evinin balkonundan izleyen Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, “Virüsü bahane etmeyerek şehrimizin dört bir tarafını şantiyeye çevirdik. Bir yandan altyapı ve asfalt çalışmalarımız sürerken bir yandan da şehrimize yeni sosyal alanlar katma çabası içerisindeyiz. Nevşehir Kalesi etrafındaki yamaç yerleşim merkezimizde ise gezi güzergahı oluşturma ve aydınlatma çalışmalarımız sürüyor. Bu şehri emin olun hak ettiği yere getireceğiz. Hem Türkiye’de hem de dünyada bu şehirden söz ettireceğiz. Eğer bu virüs belası olmasaydı kale bölgemizi 20 Nisan’da turizme açacaktık ama maalesef bu üzücü olaylar yaşandı. Biz tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Hemşerilerimize bunla ilgili yakın zamanda yeni sürprizlerimiz olacak” dedi.