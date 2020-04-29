Nevşehir Derinkuyu TOKİ sonucu | TOKİ Nevşehir isim listesi 2020
Nevşehir Derinkuyu TOKİ sonucu | TOKİ 100 Bin Sosyal Konut Projesi başvuruları 15 Ocak'ta sona erdi. Kura çekimleri ise devam ediyor. Ancak koronaviüs salgını nedeniyle kura çekimlerine katılımcılar yer almayacak. Arzu eden vatandaşlar kuraları internetten canlı takip edebilecek. Pek çok kişi "Nevşehir TOKİ isim listesi" , "Derinkuyu TOKİ sonuçları" , "Nevşehir Derinkuyu isim listesi" , "Nevşehir Derinkuyu 2020 kura sonuçları" sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte, TOKİ Nevşehir isim listesi 2020…
100 Bin Sosyal Konut Projesi başvuruları 15 Ocak’ta sona erdi. Başvuruların ardından gözler kura çekimlerine çevrildi. Kura çekimleri ise koronavirüs salgını nedeniyle bir süre ertelendi. 28 Nisan itibariyle kura çekimleri de başladı. İşte, detaylar.
Nevşehir Derinkuyu TOKİ sonucu | TOKİ Nevşehir isim listesi 2020
Nevşehir Derinkuyu TOKİ projesine başvuru yapanlar kuraların ne zaman çekileceğini araştırıyor. TOKİ Nevşehir Derinkuyu kura çekimi 29 Nisan Çarşamba saat 14.00’te başlayacak.
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