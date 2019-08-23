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Nevşehir Belediyespor kombine kartları satışa çıktı

Kuruluşunun 50.

23 Ağustos 2019 Cuma 12:38
Nevşehir Belediyespor kombine kartları satışa çıktı

Kuruluşunun 50. Yılında şampiyonluk hedefleyen Nevşehir Belediyespor’da, yeni sezon öncesi kombine kart satışlarına başlandı.


TFF 3.lig 3.grupta mücadele edecek olan Nevşehir Belediyespor’da 2019/2020 sezonu kombine (Sezonluk Kart) satışları başladı. Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan ve yaptığı transferlerle ligin en iddialı kadrolarından birini oluşturan kırmızı beyazlı kulüpte taraftarların kombine kartlara büyük ilgi göstermeleri bekleniyor. Kısa sürede tükeneceği tahmin edilen kombine kartlar kapalı tribün için 300 TL, açık tribün için ise 150 TL’den satışa çıktı. Gerek deplasman gerekse de iç saha maçlarında takımlarının en büyük destekçisi olan taraftarlar kombine kartlarını Forum AVM ve Nissara AVM’de açılan stantlardan edinebilecek. Kulüpten yapılan açıklamada kombine kartların takımın Gazi Stadı’nda oynanacak tüm iç saha maçlarında kullanılabileceği belirtildi. Nevşehir Belediyespor yeni sezondaki ilk maçını 1 Eylül 2019 Pazar günü kendi saha ve seyircisi önünde Diyarbekir Spor A.Ş ile oynayacak.


Tüm taraftarları yeni sezon öncesinde kombine kartlarını alarak takımlarına destek olmaya davet eden Nevşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Esat Özaltın, "Şampiyonluk yolunda en büyük destekçimiz olacak taraftarlarımızın gurur duyacakları bir takım oluşturduk. Üst liglerden transfer ettiğimiz ve spor kamuoyunun yakından tanıdığı isimlerle güçlü bir ekip olduk. Nevşehir halkının arzu ettiği üst liglere ulaşabilmek için önümüzde uzun bir sezon var. Hedeflediğimiz güzel futbolun yanı sıra özellikle kendi sahamızda tüm Türkiye’ye adını duyuran taraftarlarımızın desteği ile Nevşehir Belediyespor’u 2. Lig’e taşımak istiyoruz. Kırmızı beyazlı armaya gönül veren tüm sporseverleri kombine kartlarını alarak takımlarına destek olmaya çağırıyorum" dedi.

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 12:38
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