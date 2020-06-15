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Gündem

Nevşehir Belediyesi'nden olay paylaşım

Nevşehir Belediyesi sosyal medya hesabından, Pençe-Kartal Operasyonu ile ilgili olay bir paylaşım yapıldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-15 18:12:00 -
Nevşehir Belediyesi'nden olay paylaşım

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kartal Operasyonu kapsamında Sincar, Karacak, Kandil, Zap, Avaşin, Basyan ve Hakurk'taki terör yuvalarına hava harekatı gerçekleştirdi.

Nevşehir Belediyesi Pençe-Kartal Operasyonu ile ilgili sosyal medyadan çarpıcı bir paylaşım yaptı.

Belediyeden yapılan paylaşımda, "Dün TSK bugün biz böcekleri temizledik" ifadeleri yer aldı.

İşte o tweet:

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