Nevşehir Belediyesi'nden olay paylaşım
Nevşehir Belediyesi sosyal medya hesabından, Pençe-Kartal Operasyonu ile ilgili olay bir paylaşım yapıldı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kartal Operasyonu kapsamında Sincar, Karacak, Kandil, Zap, Avaşin, Basyan ve Hakurk'taki terör yuvalarına hava harekatı gerçekleştirdi.
Nevşehir Belediyesi Pençe-Kartal Operasyonu ile ilgili sosyal medyadan çarpıcı bir paylaşım yaptı.
Belediyeden yapılan paylaşımda, "Dün TSK bugün biz böcekleri temizledik" ifadeleri yer aldı.
İşte o tweet: