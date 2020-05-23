  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

'Kovid-19 endişesiyle acil servise gitmekten çekinmeyin' uyarısı

Diyabet hastalarına 'bayramda şerbetli tatlılardan uzak durun' uyarısı

Küresel iş birliğinden büyük güç rekabetine ABD'nin yeni dünya düzeni tasavvuru

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye’nin gücünü, zenginliği, refahını çok daha yükseklere taşıyacağız

Süt ve süt ürünleri ihracatçıları Çin pazarıyla hedef büyüttü
için kalan
Aktüel

Nevşehir Belediyesi bayrama hazır

Nevşehir Belediyesi, yeni tip korona virüs (Kovid-19) sebebiyle sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı Ramazan Bayramı’nın şehirde sorunsuz geçmesi için gerekli tedbirleri aldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-23 11:33:22 -
Nevşehir Belediyesi bayrama hazır

Nevşehir Belediyesi, yeni tip korona virüs (Kovid-19) sebebiyle sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı Ramazan Bayramı’nın şehirde sorunsuz geçmesi için gerekli tedbirleri aldı.


Nevşehir Belediyesi, İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelge ile sokağa çıkma yasağının uygulanacağı Ramazan Bayramı öncesinde tüm hazırlıklarını tamamladı. 23 Mayıs Cumartesi gününden başlayarak 24-25-26 Mayıs tarihlerinde sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle vatandaşların daha rahat ve sorunsuz bir şekilde bayramlarını geçirmeleri amacıyla Nevşehir Belediyesi birimleri 7/24 saat esasına göre çalışmalarını nöbetçi ekiplerle sürdürecek. Ayrıca Nevşehir Belediyesi Çağrı Merkezi’de bayram süresince hizmet vermeye devam edecek. Vatandaşlar, gerektiğinde Çağrı Merkezi’nin 153 numaralı telefonunu arayabilecekler. Bu arada sokağa çıkma kısıtlamasının günlük hayata etkisini en az düzeyde tutmak amacıyla; Nevşehir Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı kararları ve nöbetleşerek faaliyet gösterecek fırın, oto lastik tamircileri, bitki koruma ürünleri bayileri, ticari taksi, eczaneler ile akaryakıt ve LPG istasyonlarının çalışma listelerini vatandaşlar Nevşehir Belediyesi’nin resmi internet adresinden duyurular bölümünden görebilecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı