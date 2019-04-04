0553 313 94 23

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı kimdir?

AK Parti'nin 2019'un mart ayında yapılacak yerel seçimlerde Nevşehir Belediye Başkan Adayı adayı olarak Rasim Arı gösterildi. Rasim Arı seçim sonuçlarının duyurulmasıyla %51.58 oy oranı ile Nevşehir Belediye Başkanı seçildi. Peki Rasim Arı kimdir? Nevşehir Belediye Başkanı olan Rasim Arı nerelidir ve kaç yaşındadır soruları merak ediliyor. İşte Rasim Arı'nın hayatına dair detaylar....

04 Nisan 2019 Perşembe 23:10
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı kimdir?

AK Parti'nin 2019'un mart ayında yapılacak yerel seçimlerde Nevşehir Belediye Başkan Adayı adayı olarak Rasim Arı gösterildi. Rasim Arı seçim sonuçlarının duyurulmasıyla %51.58 oy oranı ile Nevşehir Belediye Başkanı seçildi. Peki Rasim Arı kimdir? Nevşehir Belediye Başkanı olan Rasim Arı nerelidir ve kaç yaşındadır soruları merak ediliyor. İşte Rasim Arı'nın hayatına dair detaylar....

Rasim Arı kimdir?

Arı, 1975'te Nevşehir'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini bu kentte tamamlayan Arı, liseyi Pendik İmam Hatip Lisesi'nde tamamladı. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde lisans eğitimini tamamlayan Arı, Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesinde yüksek lisans yaptı. 2001'de Maltepe Gençlik Kolları Teşkilat Başkanı olarak görev yapan Arı, 2002 yılında Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın danışmanlığı görevine getirildi. Bürokrasi hayatını bakanlar Güldal Akşit ve Nimet Çubukçu'nun danışmanı olarak sürdürdü.

2011'de Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakanlık Müşavirliği görevine atanan Arı, 2015'te Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı görevini üstlendi. Arı, 9 Kasım'da Belediye Başkan aday adaylığı için görevinden istifa etti.

Arapça ve İngilizce bilen Arı, evli ve iki çocuk babası.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Nisan 2019 Perşembe 23:10
  1. Nevşehir
  2. nevşehir belediye başkanı
  3. nevşehir belediye başkanı rasim arı
  4. Rasim Arı
  5. rasim arı kimdir
  6. Rasim Arı nereli
  7. Rasim Arı hayatı
  8. rasim arı biyografisi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Iğdır Valiliğinden gerginlik sonrası açıklama
    1. Iğdır Valiliğinden gerginlik sonrası..
    2. Alparslan Türkeş Aliağa’da anıldı
    3. Basketbolda maçın ardından
    4. Otomobil köprü ayağına çarptı: 1 ölü
    5. Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı..
    6. Boeing, "737 Max" tipi uçaklarda..
    7. Bakan Kasapoğlu'ndan milli futbolcu..
    8. Trabzonspor'da altyapı oyuncularına..
    9. AK Parti'den 'Oylar yeniden sayılsın'..
    10. Dışişleri Sözcüsü Aksoy’dan Libya’nın..
    11. Erdoğan depremle ilgili bilgi aldı!
    12. Muş Belediye Başkanı Feyat Asya..
    13. Juventus, Ronaldo ile hem sahada hem..
    14. Aras Özbiliz’in sözleşmesi feshedildi
    15. ABD'den Suudilere şok! Kesin olarak..
    16. Ataşehir'de imalathanede yangın
    17. Çavuşoğlu'ndan ABD'ye S-400 eleştirisi
    18. Başörtülü askerden ABD ordusuna..
    19. Muğla Belediye Başkanı Osman Gürün..
    20. 15. Türk Rinoloji Kongresi
    21. CHP'den provokasyon açıklaması: Sokak..
    22. AK Parti Sözcüsü Çelik: "YSK'nın..
    23. THY Euroleague: Anadolu Efes: 101 -..
    24. "Ortak aklı oluşturarak sorunları..
    25. İstanbul Film Festivali'nin galası..
    26. Çelik: "(Rusya'dan S400 alımı) Bitmiş..
    27. "Diaspora dünyayı anavatana, anavatanı..
    28. Çelik: "(ABD Başkan Yardımcısının..
    29. Ahmet Türk kimdir? Mardin Belediye..
    30. Somali'de bomba yüklü araçla saldırı
    Erdoğan'dan o isme telefon: Bu zaferin mimarı sensin!
    Erdoğan'dan o isme telefon: Bu zaferin mimarı sensin!
    Cumhurbaşkanı Erdoğan tatile çıkıyor
    Cumhurbaşkanı Erdoğan tatile çıkıyor
    NATO'dan flaş Türkiye açıklaması! Hem nalına hem de mıhına vuruyorlar
    NATO'dan flaş Türkiye açıklaması! Hem nalına hem de mıhına vuruyorlar
    YSK Başkanı'ndan açıklama
    YSK Başkanı'ndan açıklama
    AK Parti'den İstanbul için flaş açıklama! İmamoğlu'na çok sert tepki
    AK Parti'den İstanbul için flaş açıklama! İmamoğlu'na çok sert tepki

    Günün Karikatürü

    5 Nisan 2019
    İstanbul'da geçersiz oyların sayımında son durum
    İstanbul'da geçersiz oyların sayımında son durum
    AK Partili Başkan, CHP'li vekile böyle ayar verdi
    AK Partili Başkan, CHP'li vekile böyle ayar verdi