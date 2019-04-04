Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı kimdir?

AK Parti'nin 2019'un mart ayında yapılacak yerel seçimlerde Nevşehir Belediye Başkan Adayı adayı olarak Rasim Arı gösterildi. Rasim Arı seçim sonuçlarının duyurulmasıyla %51.58 oy oranı ile Nevşehir Belediye Başkanı seçildi. Peki Rasim Arı kimdir? Nevşehir Belediye Başkanı olan Rasim Arı nerelidir ve kaç yaşındadır soruları merak ediliyor. İşte Rasim Arı'nın hayatına dair detaylar....

Arı, 1975'te Nevşehir'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini bu kentte tamamlayan Arı, liseyi Pendik İmam Hatip Lisesi'nde tamamladı. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde lisans eğitimini tamamlayan Arı, Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesinde yüksek lisans yaptı. 2001'de Maltepe Gençlik Kolları Teşkilat Başkanı olarak görev yapan Arı, 2002 yılında Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın danışmanlığı görevine getirildi. Bürokrasi hayatını bakanlar Güldal Akşit ve Nimet Çubukçu'nun danışmanı olarak sürdürdü.

2011'de Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakanlık Müşavirliği görevine atanan Arı, 2015'te Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı görevini üstlendi. Arı, 9 Kasım'da Belediye Başkan aday adaylığı için görevinden istifa etti.

Arapça ve İngilizce bilen Arı, evli ve iki çocuk babası.