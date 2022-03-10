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Eğitim Nevşehir 11 Mart hangi ilçelerde okullar tatil? Nevşehir kaç gün okullar tatil?
Eğitim

Nevşehir 11 Mart hangi ilçelerde okullar tatil? Nevşehir kaç gün okullar tatil?

Nevşehir okulların tatil olduğu ilçeler! Türkiye mart ayıyla birlikte soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girdi. Kar yağışının beklendiği illerden biri de Nevşehir… Peki, Nevşehir’de okullar tatil mi? 11 Mart Nevşehir okullar kaç gün tatil?

Yeniakit Publisher
2022-03-10 21:05:00 -
Nevşehir 11 Mart hangi ilçelerde okullar tatil? Nevşehir kaç gün okullar tatil?

Kar yağışının etkili olduğunu il ve ilçelerden peş peşe okul tatili haberleri geliyor. Kar yağışının etkili olması beklenen illerden Nevşehir’de de okulların durumu merak konusu. Konu hakkında Nevşehir Valiliği’nden açıklama geldi…

Nevşehir 11 Mart hangi ilçelerde okullar tatil? Nevşehir kaç gün okullar tatil?

Nevşehir’de beklenen kar yağışı sebebiyle eğitime bir gün ara verildi. Nevşehir Valiliği’nden yapılan açıklamada, “İlimizde etkili olması beklenen kar yağışının oluşturacağı olumsuz koşullar ve olası buzlanma tehlikesi nedeniyle 11/03/2022 tarihinde ilimiz genelinde eğitim öğretime 1 (Bir) gün süreyle ara verilmiştir. Engelli ve hamile kamu çalışanları idari izinli sayılacaktır” denildi.

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