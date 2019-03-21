Nevruz Bayramı mesajları En güzel ve en anlamlı Nevruz mesajları resimli

Baharın müjdecisi olan Nevruz Bayramı başta Türkmen bölgeleri olmak üzere tüm dünyada coşkuyla kutlanıyor. En anlamlı Nevruz Bayramı 2019 kutlama mesajları Whatsapp, Facebook, SMS ile gönderilecek nevruz mesajlarını sizler için hazırladık.

Nevruz Bayramı mesajları araştırılan konular arasında bulunuyor. 21 Mart 2019 En güzel resimli Nevruz kutlama mesajları şimdiden trend başlıklar arasında yer aldı. Sevdiklerinize, eşinize ve dostunuza göndereceğiniz en anlamlı Nevruz Bayramı 2019 kutlama mesajları Whatsapp, Facebook, SMS halinde sizler için hazırladık. Baharın gelişi ile birlikte tabiatın bütün bereketiyle ve ihtişamıyla uyanması ve tabiattaki bu canlanmaya insan bedeninin ve ruhunun da eşlik etmesiyle insan ile tabiatı bütünleştiren Nevruz; yüzyıllardır yeryüzünde sevginin, bolluğun ve bereketin sembolü olmuştur. Resimli nevruz kutlama mesajları, 21 mart 2019 en güzel nevruz bayramı mesajları... İşte 21 Mart resimli Nevruz kutlama mesajları, anlamlı ve yeni Nevruz mesajları.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Nevruz mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21 Mart Dünya Nevruz Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, “Baharın gelişi ile simgelenen, bizler için tüm farklılıkları aşarak, geçmişe ve geleceğe birlik ve beraberlik içinde sahip çıkmak anlamına gelen Nevruz Günü’nü kutluyorum. Farklılıkları zenginlik olarak telakki eden, barış, hoşgörü, sevgi ve kardeşlik gibi evrensel değerlerle yoğrulmuş bir medeniyetin temsilcileri olarak bizler, Nevruz’un temsil ettiği yeniden diriliş ruhuna her zaman sahip çıkacak, bölgemizde ve dünyada yaşanan olumsuzluklara karşın kendi tarihimizden aldığımız güçle mücadele etmeyi sürdüreceğiz.

Baharın müjdecisi Nevruz’un ülkemizin her köşesinde ve ortak kültür coğrafyasında yaşadığımız kardeş toplumlarda sevginin ve dostluğun bayramı olarak kutlanmasını temenni ediyorum. Bolluğun ve bereketin bayramı Nevruz’un aziz milletimiz için güzellikler ve iyilikler getirmesini diliyor, tüm vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum” dedi.

Binali Yıldırım'dan 10 dilde nevruz mesajı

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, nevruz dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Binali Yıldırım, mesajında, coşkuyu ve heyecanı arttıran Nevruz Bayramı'nı kutladığını belirtti.

Bugün, 46. ölüm yılında anılan büyük ozan Aşık Veysel'in "Benim sadık dostum" dediği toprağın canlanışını ve baharın gelişini müjdeleyen bayram vesilesiyle düzenlenen etkinliklerin neşeli ve coşkulu geçmesini dileyen Yıldırım, şunları kaydetti:

"Aramızdaki kardeşlik, dayanışma ve yardımlaşmanın önemini hatırlatan bu güzel günün gönül coğrafyamızdaki milletler arasında sosyal ve kültürel köprüler kurduğuna inanıyorum. Hazreti Ali'nin doğum günü olarak da bilinen ve ülkemizle birlikte Orta Doğu, Kafkaslar, Balkanlar ve Orta Asya'da da kutlanan Nevruz Bayramı'nın, bölgemizde ve dünyada barış ve kardeşliğin artmasına vesile olmasını temenni ediyorum. Birliğimizin, barışımızın, muhabbetimizin daim olmasını diliyor, 21 Mart Nevruz Bayramı'nı kutluyorum."

Yıldırım ayrıca nevruzu sosyal medya hesaplarından Azerbaycan Türkçesi, Özbekçe, Kürtçe, Zazaca, Rusça, İngilizce, Almanca, Fransızca, Gürcüce ve Arapça da kutladı.

En güzel 2019 nevruz bayramı mesajları

-Nevruz, huzur içinde, kardeşçe ve şenliklerle kutlanması gereken, tüm insanlık için sevgi, barış ve kardeşlik gibi değerlerin önemini hatırlatan bir bayramdır.Nevruz Bayramınız Kutlu olsun.

-Baharın gelişini simgeleyen, doğanın uyanışını gösteren ve sıcaklığın toprakla buluşmaya başladığına işaret eden Nevruz Bayramınız kutlu olsun.

-Bereketin, beklentilerin, huzurun ve mutluluğun başlangıcı olan Nevruz Bayramınız kutlu olsun.

-Baharla birlikte doğada yaşanan hareketlilik, ortaya çıkan renk şöleni, bir bütünü oluşturan farklılıkların gözler önüne serdiği manzara, doğayla insan bütünleşmesini, çeşitliliklerin toplumsal hayata kattığı zenginliği de temsil etmektedir. Nevruz Bayramınız Kutlu olsun.

-Nevruz, içerdiği güçlü anlamlarla, yeni bir uyanışa, barışa, dostluğa, birlik ve beraberliğe yapılan bir çağrıdır.Nevruz Bayramınız Kutlu olsun.

-Nevruz kış uykusuna yatan doğanın uyanışı, doğanın dirilişi ve baharın müjdeleyicisidir. Nevruz Bayramınız Kutlu Olsun.

-Doğanın ölü dokusu nevruzla birlikte can bulur. Baharın müjdeleyicisi olan Nevruz Bayramınız Kutlu Olsun.

-Türk’ün, Türk Milletinin Bayramı “Sultan Nevruz” Kutlu Olsun.

-Baharın ve Kardeşliğin adıdır Nevruz. Nevruz Bayramınız Kutlu Olsun.

-Nevruz, yüzyıllardır bütün Türk dünyasında dostluk, sevgi, coşku ve dayanışmanın adıdır. Yaşama sevincinin, bolluk, bereketin egemen olduğu bir dünyanın bayramı kutlu olsun.

-Türk dünyasında “Sultan Nevruz” adıyla kutlanan bu milli bayramın; tarihiyle, coğrafyasıyla, şiiriyle, şarkısıyla, gelenek ve görenekleriyle kutlu olmasını dilerim.