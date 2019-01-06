Nevrotik korkusu olanlar izlemesin! İki dağcı sopayla dokundu, yüzlercesi etrafa dağıldı

Kuzeydoğu Meksika'da Sonora eyaletinde iki genç yürüyüşçünün yaptığı keşif, özellikle de nevrotik bir örümcek korkusu yaşayanlar olmak üzere birden fazla kişiyi korkuttu.

Yürüyüşün ortasında, genç dağcılar küçük bir mağarada gizlenmiş kıllı bir siluete benzeyen şeyi fark ettiler. Mağarada bazı hayvanların uyuduğuna inanan gençlerden biri eline bir sopa alarak mağara girişine yaklaştı ve bu anı cep telefonu ile kaydetmeye başladı.

Dağcının garip yaratığa dikkatlice vurmasıyla birlikte onlarca örümcek mağarayı terk etmeye başlıyor.

Zararsız bir tür

Buldukları yuva, Meksika'da "patina örümceği" olarak bilinen bir tür zararsız araknid olan opiliones'dendi.

Başlıca özelliği, vücudunun ön ve arka veya karın bölgesi olan örümceklerin aksine, tek bir set oluşturmasıdır. Ek olarak, bu böceklerin toksinlerini avlarına aşılamak için zehirli bezleri yoktur.