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NEÜ’nün "TOURIBOOST" başlıklı projesi kabul edildi

2018-2020 döneminde Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Merkezi Başkanlığınca Erasmus+ Yükseköğretim Alanında Stratejik Ortaklıklar (Yenilik Geliştirme) Programı çerçevesinde Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Turizm Fakültesi Dr.

21 Mart 2019 Perşembe 16:08
NEÜ’nün "TOURIBOOST" başlıklı projesi kabul edildi

2018-2020 döneminde Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Merkezi Başkanlığınca Erasmus+ Yükseköğretim Alanında Stratejik Ortaklıklar (Yenilik Geliştirme) Programı çerçevesinde Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Turizm Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Kevser Çınar koordinatörlüğündeki “TOURIBOOST” başlıklı proje kabul edildi.


NEÜ Turizm Fakültesi koordinatörlüğünde, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), Kodolanji Janos Üniversitesi (Macaristan) Stichting PRIME (Hollanda), InEuropa (İtalya) ve ARTIFACTORY (Yunanistan) ortaklığında yürütülecek proje kapsamında; turizm sektöründe hizmet kalitesini artırmaya yönelik ilgili paydaşların girişimcilik ve yaratıcılık becerilerinin eğitimlerle desteklenerek ortak ülkelerde kültürel miras alanlarındaki turizm arz-talep modelini yeniden yapılandırmak amaçlanmaktadır.


TOURIBOOST Projesi kapsamında hangi çalışmaların yapılacağı hakkında bilgiler veren NEÜ Turizm Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Kevser Çınar, “Projede yer alan ortaklar kültürel miras kapsamında var olan, çok fazla bilinmeyen, tanıtımı iyi yapılamamış turizm varlıklarının tanınırlığına katkı sunacak işgücünün eğitimini de dikkate alarak güncel gelişmeler doğrultusunda piyasa taleplerini karşılayan yenilikçi fikri çıktılar üzerinde çalışacak. Üniversitemiz olarak Konya’da yer alan Sille Aya Eleni Kilisesi, Sille Müzesi, Arkeoloji Müzesi, Kilistra ve Sultan Kılıçaslan Sarayı‘na saha ziyaretleri gerçekleştirilerek bu mekanlara yönelik sorunlar tespit edilerek bölgenin sahip olduğu bu önemli tarihi ve kültürel değerlerin turizme kazandırılmasıyla ilgili yapılacak araştırma kapsamında ilgili paydaşlarla yüz yüze görüşme yöntemiyle derinlemesine bilgi toplanarak güncel durum analizi yapılacak ve elde edilecek sonuçlara göre turizm çalışanlarına yönelik Avrupa Yeterlilikler Çerçevesiyle uyumlu yenilikçi bir eğitim modülü geliştirilecektir” dedi.


Proje kapsamında her ortak kurum belirleyeceği turizm varlıklarının güncel ihtiyaçlar doğrultusunda yeniden yorumlanarak ziyaretçiler tarafından duygusal, bilişsel ve zihinsel olarak daha erişilebilir ve anlaşılabilir hale getirilebilmesi için e-kitap ve yol haritası vizyon planı hazırlayarak ilgililerine sunacak.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 16:08
  1. kültür
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