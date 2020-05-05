NEÜ’den öğrencilere kesintisiz psikolojik destek

Necmettin Erbakan Üniversitesi’nde (NEÜ) öğrencilerine psikolojik destek ve danışmanlık hizmeti sunan Öğrenci Destek Merkezi, normal şartlarda yüz yüze gerçekleştirdiği görüşmeleri, Covid 19 pandemisi dolayısıyla online ortamda canlı olarak yapıyor.

Öğrenci Destek Merkezi’nin faaliyetlerinden bahseden NEÜ Uzman Psikoloğu Beyza Yeşildaş, Covid 19 salgını döneminde psikolojik sağlığı korumak ve yaşanabilecek psikolojik sorunları azaltabilmek için yapılması gerekenler hakkında tavsiyelerde bulundu. NEÜ Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama Araştırma Merkezi çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Öğrenci Destek Merkezi, 5 seneyi aşkın bir süredir öğrencilere psikolojik destek hizmeti sağlıyor. Merkezin pandemi dönemindeki çalışmaları hakkında bilgi veren Uzman Psikolog Beyza Yeşildaş, pandemi sürecine kadar yüz yüze gerçekleştirilen görüşmeleri, üniversite yönetimi destek ve yönlendirmeleriyle artık online şekilde devam ettirdiklerini kaydetti. Yeşildaş, “Psikolojik danışma süreçleri yarım kalan öğrencilerimizle görüşmelerimizi online ortama taşıdık ve iletişimimizi kesintisiz sürdürmeye çalışıyoruz. Görüşmelerimizde pandeminin beraberinde getirdiği ruhsal sorunlara da çözüm üretmeye çalışıyoruz. Nitekim, günlük yaşantımız tamamen değişti ve ciddi bir şekilde sınırlandı. Dolayısı ile bu süreç özellikle gençlerimiz için zorlayıcı bir hale dönüştü. Gençlerimizin psikolojik sağlığına elimizden gelen tüm katkıyı sunmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Pandemi dönemini fırsata çevirmek ve verimli hale getirmek için sınırlı kaynaklarla da olsa yapılabilecek şeylerin olduğunu unutmamak gerektiğini hatırlatan Yeşildaş, “Bu süreçte psikolojik sağlığımızı korumak için günlük etkinlik listesi hazırlayabiliriz. Zamanı etkin kullanmak, kaliteli, kişisel gelişimimize katkı sağlayan etkinlikleri değerlendirmek, bugüne kadar ertelediğimiz etkinlikleri yapmak, bu süreçte psikolojik sağlığımızı korumak anlamında oldukça önem teşkil etmektedir. Ayrıca gerginliği hafifletmemize yarayan nefes ve gevşeme egzersizleri yapabiliriz. Günlük etkinlik listesine eklenecek kısa nefes-gevşeme egzersizleri, meditasyon tarzı etkinlikler psikolojik sağlığımızı korumamıza yardımcı olacaktır” dedi.

"Sporu günlük rutinimiz arasına dahil etmemiz gerek"

Vaktimizin çoğunun evde geçtiği bu süreçte hareketlerin kısıtlandığını belirten Yeşildaş, beden sağlığımız kadar psikolojik sağlığımız için de önemli olan sporu günlük rutinimiz arasına dahil etmemiz gerektiğinin altını çizdi. Yaşananlar sebebiyle insanların sosyal ilişkilerinden de uzak kaldığını söyleyen Uzman Psikolog Beyza Yeşildaş, “Dışarıda arkadaşlarımızla, sevdiklerimizle geçirdiğimiz vakitler; evlerde yapılan güzel buluşmalar şu an için uzak durmamız gereken etkinlikler haline geldi. Bu demek değil ki ilişkilerimizi tamamen kesmek zorundayız. Teknolojinin sağladığı imkanlarla online olarak sevdiklerimizle vakit geçirmek, onlarla sohbet etmek bizler için koruyucu olacaktır” diye konuştu.

Yeşildaş, “Bu süreçte kaygımızın artması normaldir. Belirsiz, ilk defa karşılaştığımız bir durumun içindeyiz. Aklımıza pek çok olumsuz düşünce gelmesi de kaçınılmaz. Bu olumsuz düşüncelerin günlük rutinimizi bozması, hayatımızda fazla yer kaplaması bizim için zorlayıcı olabilir. Bunun önüne geçebilmek için olumsuz düşünceleri aklınıza getirmek için günün belli bir saatini seçin. Bu sürenin yaklaşık 10-15 dk olması yeterlidir. Gün içinde aklınıza gelen olumsuzlukları günün belirlediğiniz o saatine erteleyin. Tüm gününüzü olumsuzluklarla geçirmemeniz için işlevsel bir yol olabilir. Olumsuz düşüncelere kapıldığımız anlardan kurtulmak için yapabileceğimiz diğer bir yol da ’Şimdi ve burada’ya odaklanmaktır. Kaygılandığımız durumlarda etrafımızda neler oluyor, işittiğiniz sesler, gördükleriniz, kısacası 5 duyu organınızla neler duyumsuyorsanız onlara odaklanarak kaygılı durumdan kurtulmanız da mümkün olabilir” ifadelerini kullandı.