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NEÜ’de yabancı uyruklu öğrenci sınavı başvuruları başladı

Necmettin Erbakan Üniversitesinin (NEÜ) yabancı öğrencilere Türkiye’de eğitim imkanı sunduğu “Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS)” başvuruları başladı.

27 Mart 2019 Çarşamba 16:04
NEÜ’de yabancı uyruklu öğrenci sınavı başvuruları başladı

Necmettin Erbakan Üniversitesinin (NEÜ) yabancı öğrencilere Türkiye’de eğitim imkanı sunduğu “Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS)” başvuruları başladı.


Bilginin üretiminde insana ve çevreye faydayı esas alarak bilimsel etik ve evrensel değerleri yerel çerçevede ele alan, disiplinler arası çalışmaları ön plana çıkaran, uluslararası kurum ve kuruluşlarla ilişkileri yapılandıran, eleştirel düşünme yeteneği kazanmış, üretken ve yenilikçi bireyler yetiştirme vizyonu ile eğitim öğretim hayatına devam eden Necmettin Erbakan Üniversitesi, dünyanın farklı coğrafyalarından Türkiye’de üniversite okumak isteyen öğrencilere kapılarını açıyor. Türkiye’de lisans eğitimi almak isteyen uluslararası öğrenciler 20 Mart - 17 Nisan 2019 tarihleri arasında https://yos.erbakan.edu.tr web adresinden başvuru yapabilecek. Üniversiteden yapılan açıklamada, "Gönül coğrafyamız başta olmak üzere dünyanın tüm ülkelerinden başvurular kabul edilecektir. Gerekli şartları taşıyan öğrenciler 21 Nisan 2019 tarihinde Cidde, Riyad, Medine, Bişkek, ve Bakü’de; 28 Nisan 2019 tahinde ise Viyana’da bulunan sınav merkezlerinde sınavlara girebilecek, sınavda başarılı olan 414 öğrencinin lisans eğitimine kabul edilmesi planlanmaktadır" denildi.



Öğrenim ücretlerinde yüzde 50 indirim


Ülkelerin zenginleşmesi, milletlerin refahının artması için bilgiyi insanların yararına kullanan Necmettin Erbakan Üniversitesi, milletlerin sahip olduğu kıymetlerin zekatını vermesi gerektiği düşüncesi ile 2019 - 2020 eğitim öğretim döneminde uluslararası öğrenci kontenjanını yüzde 100 oranında artırırken, öğrencilerden alınan öğrenim ücretlerini yüzde 50 onanında düşürdü. Halen Necmettin Erbakan Üniversitesinde 96 ülkeden bin 291 öğrenci eğitim öğretim hayatına devam ettiği ifade edildi.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 16:04
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