Netflix'ten Şahan'a tokat!

Recep İvedik ahlaksız serisinin 1, 2, 3 ve 6. filmleri Netflix platformunda yayınlanıyor. Hemen hemen her sahnesinde ahlaksızlığın tüm çeşitlerinin bulunduğu, 2019’da vizyona giren Recep İvedik 6 artık Netflix'te izlenemeyecek.

10 Nisan’da kütüphaneden kaldırılıyor

Netflix, Türkiye’deki kullanıcılarına “Yakında Netflix’e veda edecek dizi ve filmler” başlıklı bir bildirimiyle Recep İvedik 6'nın, 10 Nisan’da Netflix kütüphanesinden kalkacağını duyurdu.

Serinin 1, 2, ve 3. filmleri platformda duracak. Recep İvedik 6’nın ise neden Netflix’ten kaldırılacağı ile alakalı resmi bir açıklama yapılmadı.





