Netflix'ten 'Minnoşlar' rezaletine iğrenç savunma

Toplum ahlakını bozmak için yaptığı yayınlarla bilinen Netflix, geçtiğimiz günlerde küçük yaşta çocukları cinsel obje olarak gösterdiği Cuties (Minnoşlar) isimli skandal bir filmi yayına sokmuştu. Filme dünyanın pek çok ülkesinden tepkiler gelirken Türkiye'de de büyük tepki toplamıştı. Gelen tepkiler sonrası RTÜK'ün yayından kaldırdığı ahlaksız filmle ilgili Netflix'ten iğrenç bir savunma geldi.

İğrenç savunma

Pedofiliyi özendiren içeriğiyle büyük tepki toplayan Minnoşlar filmi için ahlaksız yayınların yayıncısı Netflix'ten açıklama yapıldı. Minnoşlar isimli yapımı savunan Netflix, "Küçük çocukların cinselleştirilmesine karşı sosyal bir yorum. Bu ödüllü bir film ve genç kızların sosyal medyada daha genel olarak büyüdükleri toplumda karşılaştıkları baskı hakkında güçlü bir hikaye bu mühim konuları önemseyen herkesi filmi izlemeye teşvik ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.