Netflix'ten 'Minnoşlar' rezaletine iğrenç savunma
Yaptığı yayınlarla toplum ahlakına dinamit döşeyen Netflix'ten, dünyada tepki gören Cuties (Minnoşlar) isimli skandal filme iğrenç bir savunma geldi. Pedofiliyi özendiren filmi savunan Netflix, insanları filme izlemeye teşvik etti.
Toplum ahlakını bozmak için yaptığı yayınlarla bilinen Netflix, geçtiğimiz günlerde küçük yaşta çocukları cinsel obje olarak gösterdiği Cuties (Minnoşlar) isimli skandal bir filmi yayına sokmuştu. Filme dünyanın pek çok ülkesinden tepkiler gelirken Türkiye'de de büyük tepki toplamıştı. Gelen tepkiler sonrası RTÜK'ün yayından kaldırdığı ahlaksız filmle ilgili Netflix'ten iğrenç bir savunma geldi.
İğrenç savunma
Pedofiliyi özendiren içeriğiyle büyük tepki toplayan Minnoşlar filmi için ahlaksız yayınların yayıncısı Netflix'ten açıklama yapıldı. Minnoşlar isimli yapımı savunan Netflix, "Küçük çocukların cinselleştirilmesine karşı sosyal bir yorum. Bu ödüllü bir film ve genç kızların sosyal medyada daha genel olarak büyüdükleri toplumda karşılaştıkları baskı hakkında güçlü bir hikaye bu mühim konuları önemseyen herkesi filmi izlemeye teşvik ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.