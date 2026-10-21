Netflix’in kârı yüzde 44 arttı, reklam geliri beklentisi geriledi

Küresel yayın platformu Netflix’in 2026 yılı üçüncü çeyrek bilançosunda kâr artışı, gelirdeki büyümeyi aştı. Geçen yılın temmuz-eylül döneminde 2,54 milyar dolar olan net kâr, yaklaşık yüzde 44 yükselerek 3,66 milyar dolara ulaştı. Hisse başına kâr da 59 sentten 87 sente çıktı.

Şirketin aynı dönemdeki geliri ise 11,5 milyar dolardan 12,9 milyar dolara yükselerek yıllık bazda yaklaşık yüzde 12 arttı.

Netflix, üçüncü çeyrekte gelirindeki artışın ağırlıklı olarak üye sayısındaki ve fiyatlandırmadaki artışın etkisiyle abonelik gelirlerinin yükselmesinden kaynaklandığını bildirdi. Reklam gelirlerindeki büyümenin yanı sıra döviz kurlarındaki değişimler de gelir artışına olumlu katkı sağladı.

Şirket, bu yılın son çeyreğinde gelirinin 13,4 milyar dolara ulaşmasını beklediğini açıkladı.

Netflix, 2026 yılının tamamına ilişkin gelir tahminini 51,1 milyar dolar olarak belirledi.

Şirket, 2026 yılı reklam geliri beklentisini ise yaklaşık 3 milyar dolardan 2,7 milyar dolara indirdi.

Netflix'in net karı da yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 44 artarak 3,66 milyar dolara yükseldi. Şirketin net karı, 2025'in aynı döneminde 2,54 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Firmanın geçen yılın üçüncü çeyreğinde 59 sent olan hisse başına karı, bu yılın aynı döneminde 87 sente çıktı.