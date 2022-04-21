Netflix’i o cezalandıracakmış! Lağım çukuru sahibinden pis kokan ifadeler

Yeni Akit/Ankara

Lağım çukuru İnci Sözlük’ün kurucusu Serkan İnci, LGBT gibi her türlü ahlaksız propagandanın yapıldığı Netflix üzerinden RTÜK’ü eleştirdi. İnci sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Netflix’in son günlerde yaşadığı değer kaybına dikkat çekerek, “Netflix değerinin %62’sini kaybetti. Son çeyrekte 700K üyelik iptali var. Bakın olay budur işte. Kasıntı, aşırı sol içerikler izleyiciyi boğuyor. Ve kaçırıyor. Sansürlemeye gerek yok. Piyasa ve müşteriler kendi cezasını veriyor. RTÜK diye bir kurumun olması işte bu yüzden yanlış. Devlet benim izleyeceğime ne hakla karar verir? Benim elimde izlememe, karar verme özgürlüğü var. B..ktan bir içerikse izlemem. Kanun dışı bir şey varsa zaten mahkeme halleder. RTÜK, darbeden kalma bir sansür kurumundan ibaret” ifadelerini kullandı.





